On je među prvima u Srbiji izveo revolucionarnu hiruršku tehniku koja omogućava da se tumori pluća, pa čak i celo plućno krilo, odstrane kroz rez od samo tri centimetra, bez otvaranja grudnog koša. Šta je bila ideja vodilja za pisanje ovog udžbenika, kao i kome je on namenjen, on je objasnio za Kurir televiziju.