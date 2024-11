Malo je poznato da su praistorijske nadzemne humke u čačanskom naselju Atenica jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na prostoru ne samo Srbije već i cele Evrope. Humke se u ovom naselju određuju kao kneževski grobovi lokalne plemenske aristokratije iz vremena gvozdenog doba kada su pronađeni jedinstveni skupoceni predmeti. Prvi put istražene su krajem 50-tih godina prošlog veka, a ovih dana došlo se i do novih saznanja.

- Moja saznanja su da je jedna kuća na njoj sagrađena i to sam čuo od čoveka koji je tu kuću gradio, s tim što sam imao podatke da su u blizini tog mesta bile iskopine i grobovi - kazao je jedan od meštana.

Atenica je jedan od jako izuzuzetnih arheoloških lokaliteta u kome su otkriveni kneževski grobovi. To su prave grobnice u kojima je sahranjena elita - istakla je za RINU Katarina Dmitrović kustos - arheolog Narodnog muzeja u Čačku.

- Tekstil koji je pronađen na tom lokalitetu poreklom je sa istočnog Mediterana, na primer iz grčkih radionica i to je bilo izuzetno skupoceno. Ćilibar je na primer bio predmet izuzetnog prestiža, dok su grčko posuđe, predmeti mahom od zlata i stakla. Bilo je sve skupoceno i jedinstveno - kazala je Dmitrović.

- U centralnom grobu humke dva, definitivno je pronađeno postojanje individue muškog pola i skeletno sahranjene, znači nisu spaljivani. U drugoj humci gde se verovalo da su kneginja i dete, tu nema kostiju i nemamo potvrdu za takav koncept. Zanimljiva je sledeća stvar, a to je da u humci broj dva postoji jedna konstrukcija sa malim jamama u kojima je bilo malo kostiju i one su spaljene, one jesu ljudske i tu će se napraviti jedan novi koncept zašto se na takav način i u takvim jamicama koje su bile pravilno raspoređene, zašto su na takav način ostavljeni ljudski ostaci - zaključila je Katarina.