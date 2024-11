Obavljaju usluge nešto slično taksiju

Naplaćuju prevoz u jednom pravcu po 6.000 dinara

Mnogi građani i ne znaju da postoje privatna sanitetska vozila koja danas svako (bilo pravno ili fizičko lice) može da kupi i obavlja usluge prevoza, nešto slično kao taksi. Ova vozila ne prevoze pacijente čije stanje je urgentno, već obavljaju prevoz teško pokretnih i nepokretnih osoba, recimo, na zakazani pregled ili na neko drugo odredište. Vožnja se zakazuje, ali se i skupo naplaćuje. Po Beogradu u jednom pravcu košta minimum 3.000 dinara i to je najjeftinija varijanta, a ide do 6.000 samo u jednom pravcu. Građani ih zbog izgleda vozila i rotacije mešaju s vozilima Hitne, pa misleći da se nekom bore za život propuštaju ih ne znajući da ovi to zloupotrebljavaju.