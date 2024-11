Kompanija BAT ovu godinu privodi kraju u velikom stilu, predstavljanjem čak dva nova premijum uređaja za zagrevanje duvana – HILO i HILO Plus . Ovi uređaji predstavnici su nove ere glo uređaja – ere koja pruža potpuno novo iskustvo konzumacije, donosi unapređenu tehnologiju zagrevanja, kao i još intenzivniji ukus.

„Naši novi uređaji HILO i HILO Plus najbolji su primer kako izgleda kada se udruže nauka, tehnologija i inovacije. Ako bih morao da izdvojim samo jednu među brojnim novim i unapređenim postojećim karakteristikama, to bi definitivno bio EasySwitch pen, koji je prvi put prisutan na jednom od glo uređaja i pruža do sada najjednostavnije i najelegantnije iskustvo konzumacije“, rekao je Milorad Krstikeski, direktor BAT-a za Srbiju i Crnu Goru.