To je shvatio i jedan Nikola koji je sa drugom rešio da se popne do vrha planine, ali im se desilo da su se izgubili, a potom im se i ispraznila baterija na telefonu.

- Evo kako smo se moji drugari i ja izgubili bez baterije i bez signala. Došli smo u selo Ždrelo gde je ruta trebala da počne i sve je izgledalo prelepo. Gledali smo planine, okolinu... Seli smo ovde na klupicu da pojedemo sendvič i da počnemo našu rutu. S obzirom da smo gradska deca, sve nam je u početku bilo prelepo i gde god da se okrenemo, snimali smo - ispričao je on u snimku koji je objavio.

U početku je, kaže, bilo vruće. Znojili su se puno, jer uspon nije bio lak. Ali, nije im to mnogo teško palo.

- Seli smo na da odmorimo, pojedemo keks i badem i nastavili smo dalje. Tu već kreće problem kada shvatismo da i drug i ja imamo po 20 odsto baterije, a nismo baš najsigurniji gde smo. Tu smo već shvatili da smo promašili rutu i odlučili smo da samo penjemo gore, van te neke staze koje smo pratili. Sve vreme smo pokušavali da nađemo na mapama gde smo zapravo promašili rutu i na kraju smo shvatili da je to bilo pre nekih 4 do 5 kilometara - objašnjava.

- Prava ruta nije obrađena i tu već ne znamo šta da radimo opet. I zato, kao pravi iskusni penjači, smo odlučili da se penjemo opet van te rute, da samo idemo gore i to je to. Međutim, kada smo krenuli da se vraćamo, drveće je bilo trulo. Jedno drvo sam iščupao iz korena i za malo umro bukvalno. I pošto je krenuo da nas hvata mrak, odlučili smo da krenemo nazad ka kolima. Malo nam je bilo krivo jer smo došli da vidimo vrh planine, a vrh nismo videli. Ali nema veze jer je bilo baš dobro iskustvo i smejali smo se sve vreme. Čak smo videli ovaj zalazak sunca - kaže on.