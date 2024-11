U psihijatrijskoj ustanovi sam bila zbog bolesti mlađeg brata. Lekari su ga otpisali, pripremali su nas za najgore... On je tada imao godinu i po, a ja 15. Od kada se rodio gledala sam ga kao da je moje dete. Rekla sam roditeljima da ako on umre - neću preživeti! I njima nije preostalo ništa do da me odvedu u bolnicu na lečenje!