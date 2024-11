Sutra, tačnije 28. novembra počinje Božićni post koji traje 40 dana i traje do Badnjeg dana, 6. januara 2025. godine , pred Božić , dan rođenja Isusa Hrista. Pošto ove godine počinje zvanično u četvrtak, a s obzirom da je danas sreda i da se posti, ove godine će post trajati jedan dan duže.

- Svaki vernik treba da ode kod svog duhovnika ili parohijskog sveštenika i da se posavetuje kako da se vlada tokom posta, tu mislim i na hranu. Ima dosta ljudi koji rade teške poslove, dežuraju i za njih se često daje "razrešenje", to znači da npr. može kada je post na vodi da jede ribu. To važi i za bolesne, recimo one koji su u bolnicama, ili imaju neku terapiju. Mogu se dozvoliti ta blaža pravila u tim situacijama - napomenuo je Stojković.