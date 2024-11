Varaju i muškarci i žene i to preko mobilnih telefona, društvenih mreža, lažnih profila, sve to su alati preljube

Nekada je brak bio svetinja, ljubav je bila za ceo život! Sa dolaskom modernijih vremena slika i pogled o braku se menjala, a zbog društvenih mreža i mobilnih telefona mnogi brakovi su došli do tačke pucanja!

Varaju i muškarci i žene i to preko mobilnih telefona, društvenih mreža, lažnih profila, sve to su alati preljube!

Danas živimo u izobilju u odnosu na to kako su Srbi nekada živeli. Umesto da nas to izobilje privede bliže Bogu, mi smo nezahvalni. Danas je preljuba i razvoda više nego ikada, upozorava otac Predrag Popović!

- Sve možete da uradite preko telefona da niko ne zna. Tih tajnih dopisivanja, gledanja slika, krišom i ostalo, to je danas, nažalost, velika normalnost. Nikada nije bilo više razvoda brakova. Nikada nije bilo više abortusa. Nikada nije bilo više nevaspitane dece. Nikada groblja veća nisu bila. Nikada škola i vrtića nije bilo manje. Nikada nije bilo više neudatih i neoženjenih nego danas - istakao je Popović u svom video-snimku na Tiktoku.

Naglasio je da živimo izobilju, da za par sati možemo biti gde god poželimo i saznati šta god hoćemo.

- Ne moraš da ideš u biblioteku i čitaš knjige. Možeš preko interneta da saznaš brzo stvari koje god želiš. Sve ti je dostupno. Možeš da jedeš sladoled u toku zime, možeš da jedeš banane u toku zime, lubenicu, paradajz i tako dalje. I umesto da nas to izobilje svega, privede bliže Bogu da mu budemo zahvalni, mi smo nezahvalni. I onda govorimo o tome kako je teško vreme i ako jeste. A zašto je tako teško vreme? Pa mi smo ti koji to vreme činimo teškim! - zaključio je otac Predrag.

U Srbiji je prošle godine sklopljeno manje brakova nego 2022, ali i više parova se razvelo. Gotovo svaki treći brak završi se razvodom. U našoj zemlji 2023. godine 31.670 parova je stupilo u bračne vode, dok je 10.175 supružnika odlučilo da se razvede, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Broj zaključenih brakova je u padu od 3,5 odsto, a broj razvedenih je porastao za 3,7 odsto u odnosu na 2022.

Sa druge strane bračni terapeut Nebojša Savić kaže za Kurir da prevare postoje od kada postoje i ljudi, samo što se danas one lakše otkrivaju zbog tehnologije.

- Prevara može da bude fizička i emotivna. Znači za nekoga je prevara kada flertujete sa nekim. Nemaju svi parovi isti pogled na to. Za nekoga to jeste prevara i to je okej. E sad, jedna od definicija prevare je da je to pogrešna vrsta bliskosti sa nekim. Ja se slažem da tehnologija današnja omogućava kontakte na neki način koje nismo imali u prošlosti i da je u stvari mobilni telefon kojim se najviše vara zato što omogućava tu neku skrivenu komunikaciju bez ličnog kontakta u javnosti i najveći broj prevara se i otkriva preko dopisivanja, odnosno uz pomoć mobilnog telefona - istakao je Savić.

Njegova praksa pokazuje upravo da supružnici u telefonu nađu skrivene poruke sa nepoznatih brojeva, lažnih profila..

Sve o brakovima razvedenim 2023. - 10.175 razvedenih brakova

- Broj razvedenih je skočio za 3,7 odsto

- Prosečna starost muža prilikom razvoda je 45,2 godine

- Prosečna starost žena prilikom razvoda je 41,7 godina

- Najveći broj razvedenih brakova su brakovi s decom - 5,270, najčešće jednim detetom

- Prosečno trajanje razvedenog braka iznosi 13,7 godina

- Ljudi varaju zato što su nezadovoljni svojim brakom odnosno onime što dobijaju u braku, neki ljudi varaju zato što su emocionalno nezreli, to ne znači da su nesrećni nego misle da mogu da budu još srećniji. Niko ne priča o posledicama prevare koje mogu da budu užasne, polne bolesti, neželjene trzudnoće, patnja dece, rastureni brkaovi, prijateljstva - naglasio je Savić.

Ističe da važan deo prevare jeste ta tajnovitost.

- Ljude ulože dosta vremena, energije, novca kako bi sakrili paralelnu vezu, umesto da sve to iskoriste u obnovu svog braka. Prevara postoji od kako postoji čovečanstvo, to nije pojava modernog doba, samo što sada društvene mreže to razotkrivaju i više se priča o tome nego ikada. Društvene mreže omogaćuvaju skriveni kontakt, a čovek koji hoće da prevari i sa Fejsbukom i bez njega će prevariti - naveo je sagovornik Kurira.

Sociolog Bojan Panaotović istakao je za Kurir nemamo precizne statističke podatke po milinijumima, vekovima, epohama, da bismo donosili konkretne zaključke.

- Ono što vidimo je impresija, a da bismo davali konkretne analize bile bi nam potrebne precizne statističke mere, ja vas podsećam da je Ana Karenjina ljubavnica, da je prostitucija najstariji zanat, tako da te stvari postoje od kad je sveta i veka i bila bi nam potrebna precizna statička analaza da bi smo imali podatak da je sada neuporedivo gore nego ikad - naveo je Panaotović.

Dodao je da je u vreme društvenih mreža sve mnogo lakše i dostupnije, jer se stvari kreću u dva do tri klika, kao i da dostupnost olakšava određeno delo.

- U tom smislu je pogodnije podno tlo sada, nego što je bilo pre 100 ili 200 godina. Druga stvar, to što je nekada jeres bila razvod braka ili da se obznani preljuba, to ne znači da je sada 1.000 puta gore zato što je liberalnije, fleksibilnije društvo, sada je sam razvod normalnija stvar, al ne znači da je pre 100 godina bilo zdravije i da nije bilo preljuba. Ono što stoji kao činjenica jeste da savremene komunikacije omogućavaju da se lakše sklizne na stranputicu. Same po sebi drupštvene mreže nisu loše, neke će se dve divne duše upoznati na Instagramu ili Fejsbuku, ne treba da osudimo apriori, ali ćete lakše da vidite u slobodnom vremenu nešto što može da vas ponese i da skliznete na stranputicu - naglasio je Panaotović.