Do jutra na planinama zapadne i jugozapadne Srbije palo je 10 do 20 centimetara snega, a sneg je zavejao Novu Varoš, Zlatibor, Zlatar, Goliju i mnoga druga područja.

U ovom času snežna oluja sa zapada i jugozapada Srbije premešta se ka jugu i jugoistoku Srbije , pri čemu se snežna granica nalazi iznad 400-500 metara nadmorske visine. Brdsko-planinske predele u ovom delu zemlje tokom dana očekuje 10 do 20 cm snega, a na jugozapadu Srbije snežna granica spustila se i do najnižih predela, pa sneg veje i u Novoj Varoši, a očekuje se i širom Kosova, dok će u u ostalim nižim predelima i u Metohiji padati kiša.

Maksimalna temperatura biće danas od 3 na jugu do 9 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 8 stepeni, dok će na planinama biti ispod 0 stepeni. Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 2 do 6 stepeni, u Beogradu je 4 stepena. Zlatibor i Sjenica mere 0, a Kopaonik -4 stepena. Prema popodnevu padavine će i u južnoj polovini slabiti.