- U sledećem trenutku zapazila sam jednog od ta dva momka, kako je pogledao u putnu torbu, pa u mene. Pogledi su nam se susreli. Bilo mi je neobično pa sam stegla torbu uz sebe, ipak je tu bio predivan ručak koji mi je tata napravio. Ne bi valjalo da mi ga ukradu, pomislih. Kad u tom momentu dolazi četvorka. Sa još par ljudi stala sam kod prednjih vrata, a dva momka sa kapuljačama su stali na vrata u sredini. Sačekla sam da ljudi uđu pre mene, zato što sam vukla taj kofer i torbu, izvadila sam pare iz džepa jakne spremne da platim kartu i osetila sam neku gužvu odjednom i iste sekunde skinula ranac sa leđa, kad on zjapi otvoren i bez mog crvenog novčanika - otkriva Alisa kako se tačno desio nemili događaj pre dve večeri u Novom Sadu.

Kaže da je momentalno rekla vozaču da zatvori vrata i zove policiju jer joj je ukraden novčanik. On je tako i postupio, a ova hrabra devojka došla je do dvojice momaka i rekla: "Vratite mi moj novčanik!" Oni su se pravili ludi i rekli "evo pretresi nas, nije kod nas, pa mi imamo 13-14 godina". Alisa je znala svoja prava, a to nije da ikoga ona pretresa, nego je, kako navodi, stala naspam njih i čekala policiju.