Jelek, anterija i opanci sa plakata koji je najavljivao Sajam OPG-ova (obiteljskih poljoprivrednih gazdinstava) Varaždinske županije 16. novembra i nakrivljena šajkača i dalje su noćna mora sledbenicima Tuđmanove zločinačke politike koja je dovela do etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske .

Župan Stričak je na to rekao da je u pitanju provokacija .

- Ta manifestacija se održava godinama i nikad se na njima nije pojavila srpska narodna nošnja, šajkače, opanci i ne znam šta. I gle čuda to nisu primetili hrvatski novinari nego Kurir. Prvo, ovo je provokacija. Drugo ovo je sramota jer je područje Međimurske i Varaždinske županije, nakon Vukovarsko-sremske, dalo najveći doprinos odbrani Vukovara. To je i uvreda za sve naše OPG-ove. Ovakvu uvredu im do sada niko nikada nije naneo kao vlast Grada Varaždina - da ih obuku u šajkače - rekao je revoltirani Stričak.