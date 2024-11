- Biće hladnjikavo vreme. Sutra će biti najhladniji dan ove nedelje , sa maksimalnim temperaturama između sedam i četiri stepena. Očekuju nas oblaci i kiša. Jutros i danas je bio glavni nalet, a sutra će biti najviše padavina na jugu, jugoistoku i jugozapadu. Prepodne, na severu i u Beogradu, trebalo bi da bude suvo do oko 11 časova. Sneg je na planinskim predelima počeo da pada noćas, ali nije bilo mnogo snega, lokalno do 20 cm. Na Kopaoniku je palo vrlo malo snega, jer je veći deo noći padala kiša, a tek je pred jutro počeo sneg - rekao je Nedeljko za K1 i dodao:

- U nedelju će biti sunčano u Vojvodini i Beogradu, iako ne preterano, ali se očekuje pojačanje vetra. Biće jak istočni i jugoistočni vetar u planinskim predelima, a u tim područjima će nedelja, ponedeljak i utorak biti vetroviti. Temperature će u nedelju porasti, iako će vazduh i dalje biti hladan, ali bi trebalo da budu za tri do četiri stepena viša u odnosu na subotu - rekao je Nedeljko Todorović.

Datum novog zahlađenja

- Neće biti ozbiljnog zahlađenja koje bi trajalo duže od tri dana. Sledeće potencijalno zahlađenje sa izgledima za sneg može se očekivati između 10. i 15. decembra, ali to će biti relativno kratko. Cikloni brzo prolaze kroz našu zemlju. Prava zima bi trebalo da dođe, ali to ne mogu precizno reći. Da bi se to dogodilo, trebalo bi da ciklon ostane jedno desetak dana, a zatim nastupi anticiklonski pritisak, kako bi se žargonski reklo i zabetonira ga, što bi donelo maglu ujutru i oblačno vreme tokom celog dana, bez sunca. Zato nije jednostavno predvideti kako će vreme izgledati sutra. Kako je počelo, možda bude malo više snega nego prethodnih godina, liči da će biti tako, ali teško je pogoditi zimu koja će biti sa nekim dužim periodom hladnog, ledenog vremena. Jedna u naredne tri će biti, ali nemam dokaze - rekao je Nedeljko Todorović.