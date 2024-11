- Međutim, sve češće su mi se javljali ti bolovi ispod desnog rebarnog luka. I bilo mi je sve teže da hodam do posla i nazad kući. Odem kod lekara, vidi samo uvećanu jetru i slezinu, ništa dugo ne nalazi. Ali već u junu pada mi hemoglobin, ležem u bolnicu u Kraljevu, odakle me prebacuju u Klinički centar u Kragujevcu. Tu su me povratili i dali dijagnozu primarnu bilijarnu, a ispalo je da nije to, nego da je PSC - primarni sklerozirajući holangitis (bolest žučnih puteva, koji sprovode žučne sokove od jetre do dvanaestopalačnog creva, prim. nov.) sa ulceroznim kolitisom (zapaljenska bolest creva). Uzrok je nepoznat, autoimuna bolest. To je junu otkriveno - priča nam Mihailo.