Ministarstvo odbrane najoštrije osuđuje pokušaj pojedinih medija da plasiranjem lažnih vesti Vojsku Srbije povežu sa dnevnopolitičkim temama.
"Kamion Vojske Srbije tokom redovnog zadatka, krećući se Bulevarom kralja Aleksandra u Beogradu, naišao je na grupu okupljenih građana i propušten je bez incidenta od strane građana koji su se tu nalazili.
Tendenciozno i zlonamerno izveštavanje o ovom događaju predstavlja pokušaj narušavanja ugleda Vojske Srbije i stavljanja vojne organizacije u kontekst nespojiv sa njenom ustavnom i zakonskom ulogom
Ovakav način izveštavanja predstavlja grubo kršenje svih novinarskih kodeksa, zloupotrebu medijskih sloboda i obmanjivanje javnosti netačnim informacijama i malicioznim interpretacijama", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:
Još jednom pozivamo medije da se uzdrže od objavljivanja zlonamernih, senzacionalističkih i neistinitih informacija o Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koje za isključivi cilj imaju podrivanje poverenja u instituciju koja uživa najveće poverenje građana naše zemlje.
