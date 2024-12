- Od 1984. do kraja 2023. godine u Srbiji su registrovane 4.794 osobe sa HIV

- Od tog broja, 2.228 je obolelo od side

- U tom periodu umrlo je 1.367 osoba, od kojih 1.220 od side

- Prošle godine je HIV otkriven kod 177 osoba, od toga je 159 muškaraca

- Polovina je uzrasta od 30 do 49 godina, a svaka četvrta osoba od 20 do 29 godina

- U periodu od 2005. do 2023. registrovano je 16 dece koja su HIV infekciju dobila od majki koje nisu znale da su inficirane

- Taj broj je manji u odnosu na period od 1993. do 2004, kad se ovim putem zarazilo 28 dece

- Najveći broj zaraženih HIV u Srbiji u poslednjih 10 godina zabeležen je 2019, kad je dijagnostikovan kod 222 osobe