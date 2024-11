- Imao sam tri ovakve situacije tokom svoje karijere, odnosno sudar sa pticama. To je normalna stvar koja se dešava u avijaciji, a pogotovo na aerodromima koji su okruženi poljoprivrednim zemljištem. Buka od aviona ih uplaši, one polete i nekoliko njih ulete u motor. Kolega kome se to desilo morao je najverovatnije da ugasi motor i zbog toga je dobio prioritet za povratak na beogradski aerodrom. Veliki aerodromi u svetu imaju elektroniku koja se postavlja na opasnim mestima, oni projektuju zvukove ptica grabljivica. Ostale ptice se uplaše i pobegnu. Ranije su se trenirali i sokolovi koji bi rasterivali ptice na beogradskom aerodromu - rekao je on i dodao: