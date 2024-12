Na sve te muke, Platon je odgovarao: "Muči me još ljuće, da se vidi jasno tvoja beščovečnost i moje trpljenje."

Kada je mučitelj Platonu spomenuo neznabožačkog filozofa Platona, on je odgovorio "Niti sam ja sličan Platonu, ni Platon meni, osim jedino po imenu. Ja se učim mudrosti, koja je Hristova, a on je učitelj one mudrosti, koja je ludost pred Bogom."