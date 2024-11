Dan je republike. Bio je to nekad 29. novembar. A slavi se ovde tradicionalno. Krcata je poznata beogradska kafana. Traži se stolica više! Cepa muzika uživo, lepe se dinari i evri... Svi su u transu.

- Od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana... - ustaje cela kafana, šire se ruke.

Možda je povod postao isuviše bled, ali je zabava ovog petka bila vrhunska. Za sve koji su i preko Drine i preko Save, pa i preko pola Evrope potegli u SFRJ. A to im je i trebalo.

Čeka nas sto do zida. Sutjeska, Tito... ređaju se knjige. A prikovane su i registarske tablice. One s petokrakom, Dubrovnik, Beograd... Tu su i srpske PE na ćirilici. Peć. I one su istorija. Te nađoše mesto na zidu. Jedan od vlasnika kafane je Pećanac, da ga sećaju.