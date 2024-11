U ovim predelima očekuje se dodatnih 20 centimetara snega, lokalno i do 25 centimetara do nedelje, pri čemu će ponegde ukupno ovog vikenda količina napadalog snega biti i do pola metra.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 2 na jugu i zapadu do 8 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je 6°C. Zlatibor i Sjenica mere -2°C, a Kopaonik -3°C. Ove vrednosti gotovo da su nepromenljive tokom ovog dana i to kao rezultat obačnosti sa padavinama.

Jutarnja temperatura od 0 do 6°C, u Beogradu do 5°C, maksimalna dnevna od 4 na jugu do 10 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 9°C.