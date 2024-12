- Čak sam nazvala sestru da joj kažem da mi je pukao vodenjak na njen rođendan. I sad smo krenuli i ja sam na pola puta do porodilišta osetila takve bolove, pomislila sam šta je ovo, da li ću se poroditi u kolima . I na tom prijemu su meni odradili CTG i zaključili smo da ja moram prva u salu. Inače, bilo je prehladno, već na tom prijemu su bili otvoreni prozori, bilo je minus 20, ja sam već tad krenula kao malo da se tresem. I na kraju ja i ta žena sa prijema krenule ka liftu, gore do sale. Lift ne radi. Nema veze rekla je da idemo na drugi lift. Meni sve vreme traju kontrakcije, dešavaju se, da bi ona meni rekla: "Nosi svoje stvari." I ja kao: "Hoću, poneću svoje stvari", nisam ni očekivala da kažem neki tretman kao za princeze. I ja rekoh: "Poneću svoje stvari, samo malo da me prođe stomak". I da bi ona bila u fazonu kao: "Bože, porađaš se, mora da te boli" - prisetila se Marija.

- I u onom trenutku kako je mene pregledao, govorio je: "Hitno, hitno, važno, hitno". Tu su me skinuli nasred nekog hodnika i tu sam se ja prepala i krenula da se tresem, verovatno od straha ili šta god. Odgurali su oni mene u tu salu, mislim, ja sam bila u totalnom bunil... Treba da se stavi kateter, onda je ta doktorka rekla kao: "Nemamo vremena, hitno je". I onda su oni mene tu zapravo uspaničili. Sve u svemu, stave oni meni kateter, on ispadne.. Na kraju su mi rekli da se nagnem da dobijem anesteziju - ispričala je ona.

- Dolazimo do onog dela gde sam se ja šokirala. Ne znam, ja sam očekivala da kada se ide na carski rez da se ništa ne oseti od anestezije. Međutim, ja sam jako puno osetila. Ja ne znam da li je to normalno da li su i druge žene imale takva iskustva. Meni su rekli da ću osetiti pritisak tipa kao kod zubara. Međutim, mene je toliko bolelo. Ja sam osetila ruke u mom stomaku. Ajde, rez nisam osetila, ali sam osetila ruke kako mi čeprkaju po stomaku . Imala sam utisak da će pupak da mi otpadne , bukvalno kao da ga vuku. O izvlačenju bebe da ne pričam. Znači, meni se kičma onako odvajala od stola i čulo se neko krckanje i ti zvukovi katastrofa da oni njega izvlače i ja sad vidim na njihovim licima neki kao uplašen pogled da bi oni njega na kraju izvadili - navela je Marija.

- Imala sam utisak da mi je rez jako visoko. I pitala sam ginekologa: "Ja se izvinjavam, ali gde se nalazi taj rez?" To je sve vreme dok ja ležim na tom stolu, rasporena. Da bi on meni rekao da je iznad pupka. I da bi on meni rekao: "Jel se ti misliš opet udavati?" I ja sam poludela. Tad sam se osećala toliko napaćeno, ne znam ni kako da objasnim to. Šokirana, uplašena, sve moguće emocije u tom trenutku. Meni je sve to bilo toliko traumatično, da sam na tom stolu u jednom momentu pomislila: "Bože, šta je meni ovo trebalo?" Ne znam da li su druge žene imale takvo iskustvo, ponavljam, ali meni je bilo katastrofa - dodala je ona.