Tiktokerka tvrdi da će se pojaviti nepozvana na svadbu njenog bivšeg, koji inače ženi njenu bivšu prijateljicu

Postoje ženski kodovi koje sve prijateljice treba da poštuju, osnovno pravilo je da prijateljica ne sme da bude sa dečkom koji se devojci, odnosno njenoj prijateljici najboljoj, sviđa ili s kojim je, čak ni ako prekinu.

Ipak, pojedine devojke doživele su na svojoj koži ovu vrstu izdaje.

To se navodno desilo i srpskoj Tiktokerki koja je upisana na ovoj mreži pod nikom "daksiland".

- Moja bivša najbolja drugarica se sutra udaje za mog bivšeg dečka, kog sam volela iskreno najviše na svetu. Vama je jasno da ja na tu svadbu nisam pozvana, ali dolazim kao plus jedan. A oni to ne znaju. I nemojte mi pisati "jao, pa ti samo praviš haos". Ne, ne pravim samo haos, nego sam ja ljudska karma. Ja verujem u karmu i znam da će se sve to njima vratiti, ali zašto ja prosto ne bih ubrzala taj proces i vratila im pre karme - ispričala je ona dok je nanosila šminku.

Dodala je i da ima zakazanu probu haljine koju je planirala da obuče.

- Videćemo kako će to da ispadne i moram da kupim poklon. Da vas uvedem malo u priču, taj dečko i ja smo bili baš dugo zajedno i on je bio moj prvi i poslednji dečko i zato kažem da mi je toliko bitan u životu bio. I što je najgore od svega, ona je sa mnom prolazila moju depresivnu fazu kada smo on i ja raskinuli i tešila me i govorila kako je on kreten i na kraju završila sa kretenom. Trudna. A ona je bila ona prijateljica za koju sam ja mogla glavu da dam da ne bi nikad učinila nešto ovako. Tako da pazite kome verujete. Sve više sumnjam da su oni možda čak i bili u vezi dok smo on i ja bili zajedno - navela je ova devojka.

Naglasila je da od nje ne može ništa da se sakrije, te da planira da sazna sve detalje na svadbi.

- Meni uopšte nije u planu da ja njih razdvojim i da sprečim to venčanje. Štaviše, ja baš želim da se oni uzmu. Na početku sam vam spomenula da sam ja plus 1, tako da je ceo fokus na osobi kojoj sam ja plus 1. Znači, ta osoba je mnogo bitna. Ta osoba s kojom dolazim i među prvima je bila pozvana na venčanje, zato što je njima jako stalo do te osobe. Eto, ukratko sam vam ispričala celu situaciju - dodala je.

Mnogi korisnici ipak smatraju da se ovo nije desilo, te da je ova Tiktokerka video snimila zarad pregleda i lajkova.

Pojedini su komentarisali da se devojka sprda, ali ona na te komentare nije odgovarala.