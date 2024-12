Srbija, ali i sve zemlje, treba da slede primer Australije, koja je pre nekoliko dana usvojila zakon o zabrani društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina! To je veoma dobar, pozitivan i koristan korak, ne samo za tinejdžere već i za državu i društvo u celini, jer smo svedoci brojnih zloupotreba na mrežama, saglasni su sagovornici Kurira.

Podsetimo, Australija je, kao prva na svetu, usvojila zakon nakon burne debate, koja je trajala danima . Očekuje se da će stupiti na snagu u novembru 2025, a upravo će on postaviti neke od najstrožih kontrola društvenih mreža , dok će platforme biti prinuđene da preduzmu razumne korake kako bi osigurale da postoji adekvatna provera starosti.

Platforme Iks, Fejsbuk, Instagram, Tiktok, Snepčet i Redit (Jutjub je izopšten iz zakona) snose isključivu odgovornost za sprovođenje novih pravila i imaju godinu dana da se pripreme, a ukoliko dođe do propusta u sprečavanju dece da otvaraju naloge, prete im kazne do 50 miliona australijskih dolara.

- Društvene mreže loše utiču na našu decu , međutim, bojim se da bi ovde moglo doći do otpora roditelja, ali i dece. Savršeno bi bilo zabraniti mreže mlađima od 16, jer bi se deca konačno okrenula ponovnoj socijalizaciji - istakla je:

- S obzirom na to da su moguće zloupotrebe prilikom otvaranja naloga, npr. unos lažne godine rođenja, mislim da bi platforme trebalo da uvedu verifikaciju od strane roditelja za svakog ko želi da pristupi mrežama. Sav taj sadržaj utiče na dečju psihu, a činjenica je da mnogi trpe i sajber nasilje.

- Ono što bismo za početak mogli da predložimo u našoj zemlji jeste d a se mobilni telefoni ne koriste tokom časova, i u osnovnim i srednjim školama, pa i na fakultetima. Telefoni pre nastave treba da se stave na sigurno, pod ključ, a ko želi, na odmoru može da proveri svoj uređaj. To je već zaživelo u nekim školama. Druga stvar, kad deca dođu iz škole, roditelji treba da ih usmeravaju na učenje, lektiru, sport, kućne poslove, a da mreže i telefone koriste umereno.

Dodao je da to što je učinila Australija nije rigorozna mera, već je dobrodošla , a na društvenim mrežama ima i dobrih i loših stvari.

- Ne treba da kažemo da je sam po sebi zlo, ali to je prostor u kome su moguće mnoge loše i negativne stvari i efekti koji utiču na psihu mladih. Ne radi se samo o mrežama, već i o dopisivanju, potrebna je živa reč! Mislim da deci ne treba profil na mrežama, jer tamo može da ima siledžija, pedofila, predatora... Nije kraj sveta ako dete ima profil, ali to treba da se koristi na jedan normalan način. Roditelj mora imati kontrolu na detetom, kad krene na spavanje, treba mu uzeti telefon, tablet, laptop. Mnogi se dopisuju do dva-tri ujutru, pa ustanu ispijeni i umorni za školu!