I progoni me od tada. Doslovce. Gotovo da nema dana da je se ne setim. I strašna, i zadivljujuća. Šta bih ja radila na njenom mestu? Verovatno drvlje i kamenje i na boga, i sudbinu. Svaki dan. Moram da ih vidim. Čujem.

Rođenje sestara Gaćeša na Veliki petak , tog 22. aprila 2022. obradovalo je celu Srbiju. Ali radost roditelja nije dugo trajala. To niko nije znao punih godinu i po.

- Dve nedelje po porođaju, a bio je Vasilije Ostroški (12. maj), Irini su se pojavile tri ciste na mozgu, najteža dijagnoza - cistična PVL (periventrikularna leukomalacija). Kasnije su pukle, ali su ostali ožiljci. Zvanično sada ima cerebralnu paralizu. Kad su nam to saopštili, prva pomisao mi je bila: "Ubiću se. Skočiću sa trećeg sprata Instituta za neonatologiju!" A druga: "Čekaj, pa ja imam decu! Otkud ta samoživost da sebi oduzmem život?! Ako me ne bude, Đole neće moći sve sam" - priča Marija.

- Krili smo Irininu dijagnozu. Kad su izašle kući, leže tu, a osoba kojoj sam to rekla kaže: "Jao, jadna." Uf, to mi je bilo... Ne treba joj sažaljenje, već ljubav, kao i svima. I malo više rada. Sledeća dijagnoza došla je za gotovo godinu i po, na Svetu Petku (27. oktobra) lane, na dan kad su začete. Cerebralna paraliza i kod Inde i kod Iris!

- Dok nismo bili na fondaciji, bilo je jako teško. I sada ponekad zaškripi, s obzirom na to da ne možemo sve da platimo preko fondacije. Ali guramo. Neko bi rekao da živimo i raskalašnije. Ove godine bili smo dva puta na moru. Ljudi to ne razumeju, pa bude: "Aha, otišli su na odmor." Ne znaju da Iris ima probleme s plućima. Ne žele da čuju koliko joj znači tih 10 dana mora, jer ne može da izbacuje šlajm, koji sav bukvalno povrati za tih 10 dana. A nama je 10 dana na moru kao 10 dana u paklu. Ove godine smo se prvi put okupali u vodi, jer je došla kuma da nas odmeni na dva sata. Imamo sreće i da nailazimo na dobre ljude, koji razumeju potrebe njih tri. Ni nakon prve transplantacije, u aprilu, nismo platili smeštaj, a ni nakon nakon druge, u septembru.

A čim su saznali da nosi četvorke, Mariji i Đorđu lekari su predložili redukciju dva ploda, što nije neuobičajeno - da bar dva iznese do kraja:

- Međutim, čitali smo da redukcija često izazove pobačaj, a česta je pojava i sepse. I zato to nije bila opcija. Posebno jer je između nas 17 godina razlike, a i pre Iskre dugo nisam mogla da zatrudnim. U glavi mi je bilo - ako treba da se rode, rodiće se.

- I da su samo dva ploda ostala, niko ne može da garantuje da bi bile zdrave. Pa sve četiri su bile zdrave do porođaja, u papirima piše da su prilikom rođenja ostale bez kiseonika.

- Kad smo saznali Irininu dijagnozu, nisam mogla kod psihijatra, odnosno da pijem terapiju jer sam im nosila svoje mleko svako jutro na Neonatologiju. I utehu i snagu našla sam u crkvi. Zahvalna sam bogu što su žive, ovakve kakve su. Svaki roditelj želi da mu dete bude zdravo, ali one su nas mnogo naučile - ne bismo znali koliko smo jaki i koliko možemo. Pitanje je i da li bismo ostali zajedno. Ovako znamo da moramo da funkcionišemo zajedno. Kažu da zaljubljenost prođe, ali kod nas je ljubav sve veća i veća, iz dana u dan.

- Samo sam jednom, kad mi je bilo jako, jako teško, pomislila - zašto se to nama dešava. A onda mi se odgovor sam nametnuo - verovatno zato što smo dovoljno jaki da to i iznesemo. Više puta su nam lekari predlagali ustanovu u kojoj možemo da ih ostavimo, uz rečenicu da imamo dvoje zdrave dece. Pa i to da je najbolje da nađemo način da odemo u Ameriku, jer ih tamo usvajaju i sve im je dostupno. Poslednji doktor nam je rekao da su matične ćelije bacanje para i da je bolje da taj novac uložimo u zdravu decu - veli, a već obe plačemo.