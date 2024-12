- Atmosferu smo mogli osetiti i na Paliću jer je sa ovog mesta krenula jedna interesantna trka koja je bila najbrojnija od kada se održava. U samoj trci učestvovalo je više od dve i po hiljade ljudi, različitih generacija, od zaista malih beba do najstarijih naših sugrađana koji su se okupili kako bi podelili tu radost za sve one predstojeće praznike koje nam dolaze. Cilj manifestacije jeste da se porodice okupe i da provedu jedno kvalitetno pre podne i naravno da se razgovara o praznicima i o lepotama koje nas očekuju tokom tih dana, a to naravno kažu i sami organizatori - započela je Orlić.