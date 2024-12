Operacija trajala četiri i po sata

Danas druga operacija

- One su manje, teže prepoznatljive intraoperativno, tako da je to jedna glavna komplikacija koju mi treba da predupredimo nekom preciznom hirurškom tehnikom i očuvanjem paratiroidnih žlezda, a odstranjivanjem malih komadića tkiva da bismo bili onkološki sigurni. Tako da se nadam da će i to dobro proći uz adekvatnu pripremu, nada se dr Jevrić.