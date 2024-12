O tome kako i zašto se to dešava, govorili su gosti Dragan Simović, poljoprivrednik, Dejan Stambolić, poljoprivrednik, Prof. dr Miladin Ševarlić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji , ekonomista i Prof. dr Cvijan Mekić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

- Problem su megamarketi, odnosno kupovna moć našeg stanovništva, kao i kupovina na rate. Kada čoveku dođe na naplatu, on ne zna više ni šta je kupio pre pola godine.

Ta hrana koja se kupuje u tolikoj meri najčešće je hrana iz uvoza, a za nju se kaže da nikako nije dobra. Postajemo jedna od najbolesnijih nacija i nacija koja je među onima što žive najkraće u Evropi, a to je zbog hrane koje jedemo. Na tu temu govorio je i Mekić:

- Svaki dan vidite vesti da se povlače proizvodi, a to najviše objavljuju Hrvati. Imamo par stvari koje je trebalo uskladiti. Trebalo je da se zabrani uvoz mesa iz inostranstva koje je bilo duboko zamrznuto šest meseci, zatim da se zabrani uvoz onim državama kojima je dozvoljeno korišćenje GMO soja i kukuruza u ishrani životinja. Kod nas je GMO manje zastupljen. Može se brzo rešiti, a kod nas je problem što imamo malo poljoprivrednih inspektora. Oni ne mogu da stignu sve to da obave - rekao je on i dodao: