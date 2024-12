- Najčešće do sepse, odnosno do infekcije dolazi ukoliko to radi nestručno lice, nedovoljno čistim, odnosno sterilnim instrumentom. Ukoliko se abortus radi u kontrolisanim uslovima, bolničkim uslovima i ukoliko radi adekvatno medicinsko osoblje, odnosno ginekolog tada abortus nije nužno opasna stvar. Opasan jeste za neku narednu trudnoću, u smislu može uvek da dođe do stvaranja priraslica.