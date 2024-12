Slušaj vest

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus dva do tri, a najviša od tri do osam stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od minus jedan do dva, a najviša oko sedam stepeni Celzijusa.

Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima.

RHMZ Printscreen Prognoza za naredne dane

Inače, decembar je u Srbiji počeo sa umereno do potpuno oblačnim vremenom, sunčanim intervalima na severu, mestimičnom kišom na jugu i istoku i snegom u brdsko-planinskim predelima, a šta će se u atmosferi dešavati do kraja 2024. godine je objasnio meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ).

Vremenska prognoza za prvu nedelju decembra

Prve nedelje decembra zadržaće se temperaturni uslovi koji su na granici kiše i snega.

"Juče, kao i danas, 2. i 3. decembra imamo delimičnu stabilizaciju vremena, već sutra, 4. decembra uveče i tokom noći uslediće novo oblačenja sa Jadrana koje će se 5. decembra proširiti na celu Srbiju. U nižim predelima očekuje nas kiša, a u brdsko - planinskim, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije, sneg. To su područja u kojima smo i do sada u par navrata imali snežne padavine", kaže Slobodan Sovilj.

Već u petak, 6. decembra, oslabljeni frontalni sistem iz srednje Evrope usloviće prolaznu slabu kišu u Vojvodini, a tokom noći oblačnost sa padavinama premeštaće se preko centralnih predela dalje na istok i jugoistok.

"To znači da ćemo nakon prva dva relativno stabilna dana u decembru, u ostatku sedmice imati relativno česta naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati kišu, a u brdsko-planinskim susnežicu i sneg. Tokom većeg dela ove sedmice minimalna temperatura će biti od -2 do 4 stepena, a maksimalna od 3 do 8 stepeni", kaže Sovilj.

RHMZ Printscreen Prognoza za 5 dana

Vremenska prognoza za drugu nedelju decembra

U drugoj sedmici decembra, srednjoročna prognoza vremena i produženi ansambli ukazuju da će temperatura biti u manjem porastu. I dalje ćemo imati prolazna naoblačenja sa padavinama, ali je sve veći rizik od pojave kiše i u planinskim predelima što znači da bi se tamo intenzivnije počeo topiti snežni pokrivač, naročito kako se budemo približavali 15. decembru zbog pojačavanja južnih strujanja.

"Ne očekujemo ekstremni porast temperature. To će biti manje varijacije, odnosno, porast temperature za nekoliko stepeni u odnosu na prvu sedmicu, ali i to će biti dovoljno da čak i u pojedinim planinskim predelima imamo kišu. To je i osnovna karakteristika da u Srbiji ne očekujemo meteorološke ekstreme u narednom periodu. Niti će biti perioda sa ekstremno visokim temperaturama, niti perioda sa ekstremno niskim temperaturama", kaže Sovilj.

Prema njegovim rečima, iako relativno česte i količine padavina će biti u granicama normale i uglavnom će u nižim predelima dominirati kiša, a u višim, barem u prvih 10 dana, susnežica i sneg.

Shutterstock, Ilustracija, Kurir TV

Vremenska prognoza za drugi deo decembra

Od 15. decembra do kraja 2024. godine, iako je još prerano govoriti sa preciznošću o tom periodu, Sovilj očekuje da bude više suvih dana u odnosu na prvu polovinu meseca.

"Naoblačenja bi bila češća u prvoj polovini decembra, i ne znači da ih neće biti u drugom delu decembra, ali bi tada trebalo da bude više suvih dana, a temperatura u okvirima kalendarskog proseka. Ujutru od -2 do 4 stepeni, a srednja maksimalna od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Sve ukupno, decembarska količina padavina ne bi trebala da odstupa od referentnih vrednosti, a to je od 40 do 70 litara po kvadratnom metru u nižim predelima, a na planinama do 80 mm", kaže meteorolog.

Vremenska prognoza za Novu godinu

Što se tiče prognoze za Novu godinu, ističe da je pouzdanost tako dugoročne procene za sada mala, ali prema nekim numeričkim proračunima postoji šansa za naoblačenje u periodu novogodišnjih praznika koje bi uslovilo prolaznu kišu koja bi u noćnim satima povremeno prelazila u susnežicu i sneg.

"Pouzdanost takvih meteoroloških dugoročnih produkata je za sada još uvek mala i ipak moramo sačekati bar 15-20. decembar da bi mogli da damo pouzdanije informacije za sam kraj godine", kaže Sovilj.

Vreme se "smirilo", ali očekuje se obaranje godišnjeg rekorda

Procenjuje da smo ušli u režim kalendarskog proseka, što je zapravo uobičajeno vreme za ovaj period godine.

"Ali, ako se vratimo na proleće i leto ove godine, imali smo najtoplije leto u istoriji merenja, najtopliji februar, vrlo visoke temperature tokom proleća i jako je velika verovatnoća da kakav god bude decembar do kraja oborimo godišnji rekord. Očekujemo da 2024. godina, u Srbiji, ali i globalno, bude najtoplija od početka zvaničnih merenja. Topli rekordi su se sada primirili, vratili smo se u prosečne vrednosti, jednostavno najveći deo godine je bio izložen jakim toplotnim talasima, najizraženijim tokom leta, i pozitivna odstupanja su bila jako velika", kaže Sovilj.

Najtopliji i najhladniji decembar u istoriji merenja

Prema podacima RHMZ, na području Srbije apsolutni maksimum za decembar je dostignut 19. decembra 1989. godine, tada je u Loznici bilo 26,4 stepena. Apsolutni minimum dostignut je u Sjenici 27. decembra 1953. godine kada je izmereno -30 stepeni.

"Što se tiče Beograda pozitivni rekord smo skoro imali, 2. decembra 2023. godine kada je bilo 22,7 stepeni. Negativni rekord je iz 23. decembra 1933. godine -19,3 stepena. Prethodnih godina smo u decembru imali zaista izuzetno velika odstupanja temperature. Prošle godine 1. i 2. decembra prvi put su na mnogim stanicama registrovani letnji dani sa temperaturom od preko 25 stepeni, u Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu. Topli talas je prošle godine registrovan i krajem meseca i zato je decembar 2023. bio treći najtopliji od početka merenja", kaže Sovilj.

Drugi najtopliji decembar od početka merenja bio je 2022. godine, dok je 2020. bio četvrti najtopliji u istoriji merenja.