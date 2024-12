- Ako se napadne lice u obrazovanju ili njegova porodica, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako se nanese lakša povreda zaposlenom ili članovima njegove porodice, kazna je od šest meseci do pet godina. Ako se nanese teža povreda zaposlenom ili članovima njegove porodice, kazna je od jedne do osam godina - objašnjava Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola.