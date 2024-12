"Ponudio mi je da se slikam za bilbord za potrebe jedne velike kompanije. Plata je trebalo da bude 250 evra, a dobila bih i telefon. Međutim, ono što me je šokiralo je što mi je, kad smo se našli, rekao da pre slikanja moram ići na nekakvu 'rehabilitaciju', odnosno da moram 12 sati biti u karantinu, gde će me on masirati kako bih se opustila! Ubrzo sam shvatila da sam samo jedna osoba u nizu kojoj je tako nešto predložio."