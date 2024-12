"Dakle da uzmem stan, da živim od jedne plate, a opet da mogu i da uštedim i trošim na neke stvari koje ne spadaju u osnovno… Koliko je to izvodljivo trenutno, s obzirom na krizu i slično? I takođe me zanima kolike su mi šanse da se zaposlim kao inženjer bez iskustva", naveo je on.