Goran Marjanović, prisetio se početaka tehnološkog razvoja u Jugoslaviji i pravljenja računara „Galaksija,“ koji je imao svega nekoliko kilobajta memorije, naglasivši neverovatan napredak tehnologije do današnjih naprednih sistema:

- Smatram da veštačka inteligencija trenutno donosi mnogo više prednosti nego opasnosti. Od 80-ih godina, kada sam radio na razvoju računara "Galaksija," koji je služio za opismenjavanje u tadašnjoj Jugoslaviji, do danas, napredak tehnologije je neverovatan. Da vas podsetim, "Galaksija" je bila računar koji se pravio kod kuće uz uputstva iz časopisa. Imala je samo 6 kilobajta ROM-a i RAM-a, što je, u poređenju sa današnjim računarima, milion puta manje memorije. IT tehnologija se razvijala decenijama, od korisničkih programa poput Google-a, pa sve do današnjih naprednih sistema poput ChatGPT-a i drugih sličnih softverskih rešenja - rekao je Marjanović.