- Dorćolci, u četvrtak od 20 do 22 i u petak od 17.30 do 22 sati odnesimo pomoć u namirnicama za jedno veoma posebno mesto - manastir svete Petke Izvorske, u prostorije našeg KUD Nikola Tesla u Pančićevoj 3. Manastir se brine o osobama sa smetnjama u razvoju. Potrebni su ulje, brašno, šećer, so, pirinač, testenine i druge trajnije namirnice, kao i sredstva za ličnu i kućnu higijenu, sapuni, deterdženti i slično. Ako neko ima višak pelena za odrasle, to je više nego poželjno pošto se u manastiru nalazi veliki broj štićenika sa teškim smetnjama u razvoju, uzrasta od 20 do 70 godina - napisao je Okanović na fejsbuk grupi "Kvart dorćolski".