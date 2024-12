"To nije jednostavno. Potrebno je da i narod bude upitan kako o tome razmišljaju. Objasnila bih razliku prema najnovijim literaturama. Ovo je potpomognuto umiranje, za razliku od asistiranog suicida. Asistirani suicid je slučaj koji se dogodio u Švajcarskoj sa kapsulom, ali on uključuje i osobe koje nisu u terminalnoj fazi bolesti, što predstavlja zastrašujuću definiciju. S druge strane, potpomognuta smrt podrazumeva da se uz pomoć lekara daje letalna doza, koju lekar primenjuje u određenoj diskreciji. Postavlja se pitanje ko to daje – da li sam pacijent, lekar, ili neko iz porodice...", pojašnjava doktorka.

Isto što i legalizacija samoubistva?

"Pacijenti koji su se našli u situaciji kada njihova bolest više nije mogla da se leči, bilo da su bili na aparatima ili su jednostavno zavisili od pomoći drugih, često dolaze do novih faza u procesu. S vremenom dolazi do liberalizacije i širenja indikacija. Kao lekaru, čini mi se da je ovo postao novi trend. Ranije smo imali pasivnu eutanaziju, koja podrazumeva isključivanje aparata, prekid lečenja ili nepreduzimanje lečenja kada više nije bilo opcija, što su bile prve indikacije. Danas, međutim, dolazimo do asistiranog suicida, gde ljudi kažu da su ranije pokušavali samoubistvo, a sada im je potrebna pomoć kako bi to mogli podvesti pod eutanaziju, asistirani suicid, potpomognuto umiranje, ili na neki način da bude uključena još jedna osoba, uz to da je osoba koja to želi, sama donela tu odluku", rekla je dr