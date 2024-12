BEOGRAD - Učenici osmog razreda od ponedeljka, 2. decembra, pa do 30. decembra mogu da se prijavljuju za treći izborni test na maloj maturi .

- Tada deca panično krenu da se bore za ocene na kraju školske godine, odjednom se sete da je tu matura, i da se bliži polaganje probne male mature. Zbog toga nije loše da se već sada vode razgovori o profesionalnoj orijentaciji, izbornom predmetu na maloj maturi i izboru škole. Od toga koji će predmet izabrati, otprilike pokazuje i u kom pravcu će deca birati srednju školu. Sada je vreme da ispituju gde je njihovo osnovno interesovanje, kakva znanja imaju, želje, koliko znanja je potrebno da ulože da bi postigli to što žele - kaže Tišma.

Prema njenim rečima bitno je da deca znaju da ako biraju određeni izborni predmet, kuda ih to vodi, u pretežno prirodne nauke ili pretežno društvene nauke, i koje su im mogućnosti izbora.

- Imate jedan mali broj dece koji od najranijeg uzrasta znaju šta žele da budu kada porastu. Oni već kod upisa u školu roditeljima kažu "biću to i to". I zaista se desi tako. Najveći broj dece još uvek je neopredeljen, nema zamisao kako treba da naprave svoje izbore i na koji način da se odlučuju. Sada je važno razgovarati sa njima da li imaju interesovanje za nešto, na koji način ih to interesuje - kaže ona.