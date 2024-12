- Nije bio odeven kao neko ko se bavi modom. On mi je rekao da je profesionalni maser i da se bavi prodajom automobila, ali radi i još dodatne poslove. On je objasnio da je imao prijateljicu koja je kod njega dolazila na masaže dve godine, a onda ga je pitala da postane menadžer koji bi pripremao devojke za ono što on zove "rehabilitacija".

- Kada je on pomenuo masaže shvatila sam da je reč o prevari. Ja sam pitala da mi pokaže ugovor, bivše modele, bilborde koje su radili, a on je rekao da žuri i da je ostavio telefon u atuomobilu. Devojke su mi rekle da ih je vodio i da kupuju garderobu na ime firme koja navodno ne postoji - kaže Milanović.

- Takav odgovor sam i očekivala, to je čovek koji manipulište godinama. Ne bih da iznosim iša o policijskoj prijavi jer postoje devojke koje su otišle na tu rehabilitaciju gde ih je on dočekao u bademantilu i naterao ih da budu u donjem vešu. Ja sam prekinula kontakt na vreme.

- On ne radi samo u Beogradu, za njega znaju ljudi iz cele Srbije. Najviše je usmeren na devojke koje su se tek doselile u Beograd i naivne su. On se čak prijavio u omladinsku zadrugu što je kod devojaka izazvalo još veće poverenje. One su išle na razgovor sa njim, a on je od njih tražio 2.000 za sanitarnu knjižicu, nakon čega bi nestajao - kaže ona.