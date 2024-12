Ponudio mi je honorar od 400 evra i telefon za slikanje za bilbord. Rekao je da je snimanje u zoru i da bi veče pre toga trebalo da budem u karantinu. Odveo me je u iznajmljeni stan i tražio da me masira. Kada sam ga odbila, smislio je neki izgovor, otišao iz stana, isključio telefon i nestao bez traga!

- Nije kupio garderobu, već je nekome navodno slao bar-kodove. I to je trebalo da stigne iz Beograda. Otišli u stan koji je iznajmio u Smederevu. Karantin, kako je rekao. Dodao je da treba dobro da se istuširam i da je vreme za masažu. To sam, naravno, odbila. Videla sam da mu smeta i nedugo potom je kazao: "Ekipa za snimanje kasni, idem da uzmem nešto za hranu." Otišao je i nikad ga više nisam videla!

- Nije bio nasilan, ali mislim da je ovde reč o pokušaju prevare, o manipulaciji i iskorišćavanju pozicije. Imala sam sreću da imam supruga s kojim sam tog dana bila stalno u komunikaciji, nisam se plašila. Ali ono što je zastrašujuće je to što je on delovao jako uigrano kao da je to radio mnogo puta do tada. I veliki je manipulator, devojke treba da otvore četvore oči.