- Još juče moj život je bio drugačiji. Bila sam žena u punoj snazi, majka koja je trčala kroz obaveze, učestvovala u svakom trenutku odrastanja svog sina, i osoba koja je živela svaki dan sa strašću i radošću. Bila sam aktivna, neustrašiva, neko ko je verovao da su granice samo u glavi. A onda je došao trenutak kada je sve počelo da se menja, polako, ali neumitno. Multipla skleroza. Dve reči koje su mi preokrenule svet. U početku sam se trudila da ne primetim njeno prisustvo. Ignorisala sam prve znake, verujući da su prolazni. Međutim, bolest je imala drugačije planove. Koračala je kroz moj život, oduzimajući mi ono što sam smatrala neotuđivim – moje telo, moju nezavisnost, pa čak i deo mog duha. Danas sam vezana za kolica, često i za krevet. Moje telo ne odgovara na komande kao nekada. Najteže od svega je prihvatiti zavisnost od drugih. Svaki trenutak u kojem tražim pomoć – bilo da je to da me neko podigne, nahrani, ili samo pomogne da se okrenem – donosi mi osećaj nemoći i tuge. Ali iza toga se krije i snaga, ona koja se polako uči - napisala je Katarina na svom Instagram profilu.

- To je borba protiv sopstvenih strahova, predrasuda i očajanja. U toj borbi naučila sam vrednost malih pobeda – osmeh mog sina, nežna reč, pogled pun ljubavi od ljudi koji mi pomažu. Oni su svetlo u mom svetu koji je ponekad ispunjen tamom. Moj sin… On je razlog zbog kojeg svaki dan tražim snagu da idem dalje. Iako više ne mogu da trčim s njim, da ga podignem u zagrljaj ili da se igram kao nekada, trudim se da mu pokažem kako ljubav i posvećenost ne poznaju granice. Učim ga da je borba deo života, da su prepreke tu da nas ojačaju, i da je hrabrost u tome da ne odustajemo, čak i kad nam se čini da nemamo više snage. Iako je MS promenila moj život, nije uspela da ukrade ono najvažnije – moju veru u ljude, ljubav i snagu duha. Naučila me je da cenim trenutke, da prihvatim ono što ne mogu promeniti i da se borim za ono što mogu. I da, ima dana kada je teško, kada suze same teku i kada se pitam zašto baš ja. Ali svaki takav dan završava se zahvalnošću – za ljude oko mene, za svaki osmeh mog sina i za život, kakav god on bio - navela je Katarina.