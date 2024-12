- Mi smo ovom izmenom i dopunom krivičnog zakonika zadovoljni iz razloga što na neki način štitimo nastavnika od nasilnika ili vaspitno zapuštenih učenika. Napad na nastavnika je od tri meseca do tri godine, a za lakšu povredu, recimo, to bi bilo od šest meseci do pet godina, dok bi za težu povredu i tako dalje od godinu dana do osam. Pa moramo da budemo zadovoljni, jer smo svedoci sve učestalijih nasilja po školama. Javne rasprave su bile, izmenjene su na neki način, neke stvari na javnoj raspravi, u pregovorima sa vladom i sa ministrkom pravde, gospođom Popović. Šta će se tu desiti, već se dugo proteže, dugo se proteže sa vladom ta priča, biće u redu, biće brzo i tako dalje. Napokon je to urađeno i svaki prosvetni radnik iz razgovora s njim je, mogu da kažem, zadovoljan na neki način donošenjem krivičnog zakonika. Ne može nastavnik da bude prebijen zato što je dao trojku ili dvojku učeniku. Ne možete da pribijete nastavnika koji je pri penziji, a da ne odgovarate ili da izmaknete stolicu. Veliki broj nastavnika, posle takvih događaja koje ima, bukvalno svakodnevno, nisu sposobni za dalji rad u prosveti. I kako se vi osećate kada vas neko prebije, pa onda dođete tim istim đacima da držite čas?