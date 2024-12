Kako je "Kurir" pisao, njegovi najbliži ispratili su ga u penziju i to na neobičan način, a prota će to sigurno pamtiti do kraja života . Ispričao je sa radošću koliko mu je iznenađenje značilo, kao i sam radni vek proveden u ovom selu.

- To je napravljeno u krugu ljudi koji su bili oko mene sa nekim proširenjem i onih koji su najčešće dolazili u hram. U crkvu kod nas, u Oglađenovcu koja je daleko od Valjeva 20 km, dolaze ljudi iz Valjeva i iz drugih mesta. U našoj crkvi peva za pevnicom oko desetak ljudi. Onda se sedne u crkvenu salu, tu se popije kafa, čaj, domaća rakija, nije to nešto bogato, ali eto napravimo zakusku. Tada popričamo, porazgovaramo kako dalje i šta nam predstoji - priča svešteni o tome kako izgleda sve oko organizovanja liturgije i raznih manifestacija i događaja koje održavaju u selu i okolini.

- Neke stvari su mi govorili, za neke porodične probleme koje su imali, meni su se poverovali i tražili od mene savet kako da se to reši. Takve stvari inače ne izlaze iz kruga porodice. Tako sam se trudio sa njima da rešavam brige i uglavnom je sve to uspevalo. A parohija je jedna velika porodica - priča prota.

Kako kaže, "ispraćaj" je i za njega bio veoma emotivan, te ističe da bi mu možda lakše pao da je do sada u svom radnom veku menjao parohiju na 10-15 godina, međutim, on se baš u Oglađenovcu zadržao čitave 43 godine. Zato su meštani odlučili da ga obraduju nesvakidašnjim poklonom. Od sada će omiljeni prota parohijane posećivati u moćnom, istina polovnom, terencu " suzuki ".

Kako kaže, svaka služba je teška ako se shvati ozbiljno i ako se poslu priđe ozbiljno a svaka je laka ako se radi ofrlje. Sveštenik Grozdan svoju službu je smatrao od početka veoma ozbiljno, a to su meštani i prepoznali, te su mu od početka verovali i imali otvoren odnos, a njemu je, kako kaže, to jako važno.

- Prvih godina je to bilo teško, a vremenom se to uhoda, nauči se. To je, kako bih nazvao, društveni život. I crkveni život je društveni život. Čovek se mora truditi da bude društven i nesebičan. Ne može sebičan čovek biti društven i ne mogu takvi ljudi da nešto predvode - objašnjava on.