Na severu Vojvodine uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od dva do pet, a najviša od tri do sedam. U Beogradu oblačno, kasnije posle podne i uveče s kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja, od tri do četiri.