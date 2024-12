Slušaj vest

Britanski parlamentarci dali su zeleno svetlo zakonu o dobrovoljnoj eutanaziji. Kako je navedeno, reč je o istorijskom glasanju britanskih poslanika.

Ovaj predlog zakona, koji je mobilisao poslanike van tradicionalnih političkih podela, moraće da prođe nekoliko faza u parlamentu pre konačnog usvajanja, a mi ćemo podsetiti da nekoliko evropskih zemalja već dozvoljava smrtno bolesnim ljudima da okončaju svoj život na ovakav način.

A postoji li mogućnost da ovakav zakon i prodje tj. da bude usvojen s obzirom na to da je britanska javnost i dalje oštro podeljena, odgonentuo je za jutarnji program Kurir televizije Milan Dinić direktno iz Londona.

- Zakon je već prošao parlament, on je usvojen, dakle ovo je prvi put da je usvojen, a ne predlagan. Ova tema u Britaniji je prisutna u parlamentarnoj proceduri skoro 100 godina. Prvi put su 1936. godine razmatrali zakon o dostojnoj smrti, kako se tada zvao. Kasnije su to razmatrali 60-tih, potom početkom 2000-tih je tema postala ponovo aktuelna, a prethodno glasanje je bilo 2015. godine, ali tada nije prošao. Ovog puta je zakon usvojen većinom glasova britanskih parlamentaraca, a sada mu sledi pretres zakona kroz deset stupnjeva gde će se biti dati mandati. Samo jedna značajna korekcjia, nije ovo zakon o eutanaziji, već o asistenciji pri smrti. To je tehnička, ali značajna razlika jer eutanazija podrazumeva da je treća osoba uključena u okončanje života, a ova asistencija jeste da osoba sama sebi daje smrtonosnu dozu lekova, ali to će biti propisano od lekara - započeo je Dinić, pa se osvrnuo na razloge tamošnje javnosti povodom ove odluke:

03:23 Britanci usvojili zakon o asistenciji pri smrti! Izvor: Kurir televizija

- Inače, za ovo pitanje ne postoje klase ljudi koji su za i protiv. Dakle, u Britaniji, kada je reč o razlozima jeste ogromna podrška javnosti, ankete koje godinama prate ovaj slučaj ukazuju da oko 70% Britanaca podržava asistenciju pri smrti, i tu nema podele po polu, godinama, političkom opredeljenju, klasi... Ključni argumenti koji se ističu jesu da se ljudima pruži dostojanstvena smrt, da im se skrati patnja, ali i to da je nedavno usvojen zakon da će vas država lečiti, ali do 150.000 funti, a nakon toga vaša imovina se koristi da se nastavi lečenje.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o ovoj temi bili su Bojana Šlajmer psiholog, Jovanka Zečević advokat i Miloš Stojković, teolog i poverenik manastira Hilandar.

Šlajmer je pričala o eutanaziji sa psihološkog ugla:

- To je veoma kompleksna tema za razumevanje određenih stanja i fenomena. Zapravo, kada pričamo o eutanaziji, pričamo o ubistvu iz milosrđa, pa se postavlja pitanje da li se radi o ubistvu koje je asistirano ili je to ubistvo sa predumišljajem. Ovde se protežu razne dileme, počev od moralnih, socijalnih, medicinskih, ali i filozofskih. Veoma složen pristup je neophodan i tu je potrebno razumevanje u kom momentu osoba ima pravo da oduzme sebi život. Sa druge strane, velike su manipulacije u toj temi, kada je asistirana. Postoje i preduslovi kod eutanazije, a to su da osoba mora da bude punoletna, orijentisana u vremenu i prostoru... Ako je asistiranje u pitanju, posebna je tema kako bi se ta osoba nosila sa tim, koja je ta ličnost koja poturi korpus lekova da neko poseže za takvim ponašanjem.

Stojković se dotakao ove teme sa aspekta teologije:

05:32 Zečević bez dileme: Bukvalno pomažete nekome da se ubije! Da li postoji šansa da ovo dođe i u Srbiju? Izvor: Kurir televizija

- Kada čovek toliko da sebi za pravo, pa je toliko pun sebe pričama o pravima, to su satanske priče da bilo koji čovek ima pravo da odluči kada će da umre ovaj drugi, čak iako ovaj drugi želi. Mi nismo doneli odluku da li ćemo se roditi, to je odlučio Bog, prema tome, niko nema pravo da oduzme život, bez obzira na stepen bolesti, bolova. Problem je što mi dajemo sebi za pravo, zato crkva ne želi o ovome da raspravlja, jasno je da Bog odlučuje kada će nekoga da prizove u drugi život.

Zečević je pričala o razlikama ubistva, samoubistva i eutanazije:

- Mislim da su to ipak razlike, govorimo o smrti, a kod ubistva tog prava nemamo, kod samoubistva odlučuje onaj ko to sam odluči da uradi, a kod eutanazije ipak imamo prisustvo lekara. Svakako, mislim da je perfidno napravljen taj zakon i da on verovatno odgovara njihovom načinu razmišljanja, ali kod nas bi to upravo ukazivalo da vi nekome pomažete da se ubije.

