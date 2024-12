U Kulturnom centru Grada Novog Sada realizovan je poduhvat „Ovu noć..." koji je kroz temu lažnog morala okupio veliki broj posetilaca i to u 23.45 časova.

Još je veći broj onih koji su iskazali interesovanje za prisustvo, ali zbog kapaciteta su ostali deo liste čekanja. Predivan ambijent Kulturnog centra Grada Novog Sada pokazao je lepotu dostupnosti idejama koje ga oblikuju dajući mu novi sjaj. Ovaj poduhvat je imao, tri protokola. Posebno su birani detalji od crnog tepiha, preko neobičnih svetlosnih efekata i opčinjavajuće scene, uz maštovite koktele i razna iznenađenja , vodili su sve prisutne do samog centra dešavanja - panela na temu lažnog morala.

Za buđenje svesti i povratak u svet moralnog, prisutne su svojim životnim iskustvom i razgovorima bez cenzure proveli eminentni panelisti, dr elektromagnetobiologije Tamara Galonja Coghill; psiholog, psihoterapeut Aleksandra Bjelica; utemeljitelj „Wake up" metode i duhovni učitelj Kristijan Husarek i regresoterapeut Dijana Čavić.

Alehandar Galonja Coghill numerom „You raise me up" upotpuno je na samom početku ovaj događaj koji je na kultururnoj adresi ugostio one koji su bili spremni da šapat zamenu glasnim razgovorom na temu lažnog morala.