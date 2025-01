Najezda stenica u Beogradu postala je problem sugrađana. Sve ih je više, a stručnjaci upozoravaju da ukoliko primetite samo jednu, to vam daje jasan znak da ih ima još i da su u blizini čitava legla.

Jedni od najupornijih insekata su stenice , i kada vam se uvuku u dom, teško ih je oterati. Iza njih ostaju larve, a poslednjih dana dešava se najezda stenica. Kako kažu stručnjaci, one nemaju određeno doba godine kada dolaze, već je cela godina njihova.

Oglasila se jedna Beograđanka Jelena koje je imala pravu muku da se reši ovog upornog insekata i to usred zime, kada je mislila da ih nema.

- Primetila sam u kući nekoliko stenica, ostavila sam to tako jer nisam znala da se lako razmnožavaju i veoma brzo. Nakon samo nekoliko dana, to je bio roj stenica koje su bile svuda po kući. Na svu sreću, pozvala sam čoveka koji se time bavi i spasao me je, jer bih sada bila doslovno zatrpana insektima - kaže nam Jelena.