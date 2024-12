Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “ NI 5 NI 6 ” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Dešavaju se prevare penzionera i najstarijih sugrađana naše države u sve većoj meri, a koliko su one ozbiljne govore i činjenice da neke od njih stignu čak i do policije. O svojim iskustvima, kao i o tome na šta posebno treba obratiti pažnju govorile su gošće Snežana Šantić, predsednica udruženja penzionera Stari grad, Branka Đurović, udruženje sindikata penzionera Srbije, Smilja Stanković, udruženje penzionera Mimoza i Marija Simić, penzionerka.

- Moj otac je napravio ugovor o poklonu, poklonio mi je stan. Ja ga nisam uknjižila kada su oni odredili vreme, a sad kada sam htela rekli su da ne može i da je to državno. Moj tata je dobio taj stan od penzionera, od PIA, ja ga normalno plaćam. Računi i sve stižu na moje ime - rekla je ona i nastavila:

- Našla sam se u čudu. Rekli su mi da odem u opštinu, pod tim i tim brojem je zaveden 2021. godine. Grad Beograd je tada uzeo stan. Kažu da idem kod načelnika, a on je rekao da meni niko ne može ništa da uzme, ali čekaću godinu dana da se to uknjiži. Zašto da čekam? Otišla sam kod notara i dala sam overene kopije, sve legalno. Ne može još, dve ispred mene imaju žalbe, pa tek moja žalba. Kod notara sam normalno platila sve. Zašto onda nije prosleđeno?

Simić je na to odgovorila:

Otac joj poklonio stan, nije ga uknjižila na vreme i on je sada pripao državi?! Penzionerka za Kurir televiziju očajna otkrila problem "Vi ne smete u katastar!" Izvor: Kurir televizija

- Ona nije bila uopšte u krivu, ovog momenta za uknjižbu u katastru se čeka između devet ipo i deset hiljada predmeta, većina njih je potpuno regularna i ne treba nikakva intervencija. Sva imovina koja nije u privatnom vlasništvu i nije u vlasništvu firme, morala je biti preknjižena na vlasništvo Republike Srbije. To je ogroman posao - rekla je, a potom nastavila:

- Ovo što ste Vi uradili je dobro zato što je Vama notar overio sve to i on je predao. Imate pravo da jednom nedeljno četujete sa PIO fondom i da pitate u kojoj fazi je Vaš predmet. Imate i pravo da ide i Vaš advokat jer samo advokati i geometri imaju pravo da uđu u katastar, mi privatno više ne možemo.

Đurović je istakla da je u prethodnom periodu došla do raznih saznanja tokom svoje saradnje sa Sindikatom penzionera Italije:

- Gosti su mi bili veoma dragi, kao i naši veliki prijatelji što se tiče Srbije, a to su Sindikat penzioner Italije. Imali su zanimljivu konferenciju kod nas na temu kako pomoći ne samo Srbiji, nego zapadnom Balkanu. Naš kolega iz Hrvatske se naljutio i rekao "Nije zapadni Balkan, već jugoistočna Evropa". Razvio se razgovor o statusu penzionera u svetu i Evropi, a shvatili smo i da ni tamo nije sjajno, u istoj su situaciji kao mi ovde. Nadamo se da će to imati obostrane koristi - istakla je i nastavila:

- Ne samo što u Italiji loše žive od penzije, kod njih je jako loš i zdravstveni sistem. Privatnici preuzimaju državni zdravstveni sistem i za penzionere on postaje nedostupan. Oni kažu "A gde ljudi žive?". Kod njih se ljudi stavljaju u domove penzinera jer u sopstvenim domovima nemaju uslove u kojim bi mogli da žive. Ostala sam zatečena kada sam čula koliko imaju male penzije, prosečna je oko šest stotina evra. Njima je stanarina jako skupa, kao i grejanje i struja. To je porez i to ih uništava.