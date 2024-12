Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “ NI 5 NI 6 ” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Dešavaju se prevare penzionera i najstarijih sugrađana naše države u sve većoj meri, a koliko su one ozbiljne govore i činjenice da neke od njih stignu čak i do policije. Postoje mnoge organizacije koje na određeni način, naizgled legalno, vrbuju građane raznim idejama koje njima deluju povoljnije nego da se obrate postojećim instirucijama. O svojim iskustvima, kao i o tome na šta posebno treba obratiti pažnju govorile su gošće Snežana Šantić, predsednica udruženja penzionera Stari grad, Branka Đurović, udruženje sindikata penzionera Srbije, Smilja Stanković, udruženje penzionera Mimoza i Marija Simić, penzionerka.

Postoji udruženje kod kojeg se uplaćuje opcija kremacije, svaki put kada je penzija, mnogi deo odvajaju za uplatu, a Stanković je otkrila da i ona to praktikuje:

- Ja to plaćam od moje 55. godine, od kada sam postala udovica. Smrt je sastavni deo života, pa i smrt i sahranu. Tada sam već u udruženju upoznala jednog od osnivača tog udruženja, raspitala sam se i imali smo tribinu kod nas u udruženju. Pričali smo o tome koji su načini sahrahne, koji su troškovi i koji su uslovi, a ja sam se tada prijavila - započela je Stanković, te nastavila:

- Plaćala sam pet meseci po osam hiljada dinara, a nakon toga od PIO fonda mi se odbija 450 dinara. Što se mene tiče, ja mogu da umrem slobodno jer sam otplatila svoju sahranu. Ja sam sklopila sa njima ugovor na 20 godina, nadam se da neću pre toga. Sve ono što pređe troškove sahrane, vi ćete se sahraniti bez obzira da li ste platili ili niste odplatili. To je kao jedan fond zajedničke štednje. Nakon 20 godina, ako ste još uvek živi, 70 odsto od onoga što sam uplaćivala preko troškova sahrane mi se vraća. Ako sam umrla, vraća se mojoj deci, odnosno mojim naslednicima. To je uzajamna pomoć, kada su me pitali na koliko godina, ja sam rekla na 20 jer mislim da ću toliko da poživim.