Do kraja dana oblačno, mestimično s kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj najavi.

U petak (06.12.) umereno do potpuno oblačno i malo toplije. U prvom delu dana u većini mesta suvo, na jugu i istoku mestimično s kišom, u planinskim predelima kratkotrajno sa slabim snegom, a sneg se ujutro očekuje i u nižim predelima istočne Srbije. Kasnije posle podne na severozapadu, a uveče i noću u ostalim krajevima kiša, u planinskim predelima sneg. Najniža temperatura od 0 do 4 °S, a najviša od 6 do 11 °S, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 3 °S.