Do sada smo rešili tri virusa, upale debelog creva, želuca, zglobova. Hipofiza na mozgu je i dalje upaljena i stvara bol u glavi. Da bi sve doveli u normalu, moramo lečiti duže vreme. Njegovo lečenje traje 22 god

Slušaj vest

"Miki samo želi jedno, da šeta kao nekada... Šetnja mu je bila sve. Potrebno je još puno toga da bi naš Miki bio kao pre. Želim da mu vratimo osmeh na lice, to još možemo iako mu je bolest već sve oduzela — drugare, život, izlaske, sve ono što vole mladi..." - reči su Danijele Rabrenović, majke Milana Rabrenovića (24) koji se godinama nosi sa autizmom, ali nažalost i brojnim pridružnim bolestima.

Pored Milana, Danijela i Ivan imaju još jednog sina, koji je takođe, kao i roditelji uključe u borbu za Milanovo bolje sutra. Svi oni zajednički, timski, rade na tome da Mikiju bude lepo i da mu olakšaju koliko god mogu. Ali, nažalost, to ne zavisi od njih, već od terapija i tretmana koje on mora da primi. A to košta.

Milanov otac i mlađi brat Mladen boravili su u Japanu od 20. maja do 1. juna ove godine, gde je u Osaki izrađivan specijalni lek za Mikija koji bi trebao da poboljša njegovo stanje za čak 60 odsto. Mladen je bio donor za serum, iz čije krvi je izdvojen m-protein.

- To je najveći i najčuveniji gastroenterološki centar u svetu. Za to imunološko lečenje smo izdvojili 14.000 evra zajedno sa avionski kartama i smeštajem. Uz to smo dobili i kapsule Tripple koje koristi svakodnevno, dva puta dnevno, i to je bilo 2.000 evra. Ovo lečenje traje dve godine. Iz to imamo uporedo lečenje kod ruskog dr Kirila, lekovima i suplementima koji su jako skupi - govori Danijela.

Lečenje deteta ovim dvema terapijama iziskuje velika sredstva. Samo za lekove i suplemente, na mesečnom nivou potrebno je preko 1.000 evra, a tu su i dodatni troškovi, kao i specijalistički pregledi, snimanja, intervencije, pelene...

Potrebna pomoć za dalje lečenje

Milanu je lek iz Japana već dosta pomogao, međutim ne u potpunosti. Zato da bi nastavili lečenje sa imunološki terapijom, koja je jako iscrpna, teška i skupa, potrebna im je pomoć svih humanih ljudi.

"Naš Milan je na japanskoj terapiji pet meseci, na ruskoj blizu dve godine. Već pokazuje veliki pomak, u izgovoru novih smislenih reči, socijalizaciji, zreliji je, samostalni, daleko bolji. Problem je hod i dalje jer hoda povijen, razlog je gen koji lečimo, jer mu taj gen iz mozga blokira mišiće, tetive, on ih grči, a samim tim povija kolena, kičmu i stopala pri hodu. Da bismo ispravili hod, potrebna su nam sredstva za lekove, za lečenje imunološkom i genskom terapijom", objašnjava majka.

"Nećemo odustati"

Dodaje da uprkos svemu, nikada nisu niti će odustati od borbe za Milanov kvalitetan život.

- Do sada smo rešili tri virusa, upale debelog creva, želuca, zglobova. Hipofiza na mozgu je i dalje upaljena i stvara bol u glavi. Da bi sve doveli u normalu, moramo lečiti duže vreme. Njegovo lečenje traje 22 god.Sve resurse smo iscrpeli, samo suprug radi i izdržava celu porodicu... Kolika je žrtva naše porodice, i ljubav prema našem Milanu, govori činjenica da ni let do Japana nije bio prepreka da se Milan spasi. Trajao je 19 sati sa presedanjima. Stalo nam je da spasimo dete, da ima normalan život, život bez bola... Mislimo na njegov život posle nas, da bude funkcionalan. A može, jer ide na bolje, a cela porodica je podrška, svi ljudi koji su uz nas i veruju u našu borbu za Milanovo bolje sutra - rekla je Danijela.

Podsetimo, Miki, dečak koji je do svoje 21 godine morao da prođe kroz osam operacija, ne bi li po prvi put, nakon 14. godine radio ono što najviše voli — hodao i slobodno trčkarao, onda sigurno možete makar donekle da shvatite kakav je to posao — lavovski!

Nemaju ni sami, a dele

Koliki je Danijela čovek, najbolje govori činjenica da je sa Milanovog računa, pre par meseci, pomogla jednoj mladoj mami koja se takođe lečila sredstvima iz organizacije "Budi human".

- To što smo pomogli toj ženi, ni sekunde nisam razmišljala. Pomislila sam, život je u pitanju, mlada žena kojoj je život ugrožen, dvoje male dece. Mislim da svako treba da postupi isto kao mi, jer kada je nešto hitno, ne treba čekati, biti sebičan. Iako i sami nismo skupili potreban iznos, nismo oklevali da joj pomognemo. Skupićemo i mi, postoji još dobrih i humanih ljudi - priča Danijela.

Na kraju, htela je da poruči svima nama još jednu stvar, a koja se, po svemu sudeći, u njoj i u celoj porodici Rabrenović, usadila kao prkos, u inat svim nedaćama.

- Nikada ne treba gubiti veru i nadu, da se sve događaj sa razlogom Ja verujem da će naš Milan ozdraviti, što i svima želim, samo zdravlje je bitno. Kada imamo zdravu porodicu, najbogatiji smo - zaključuje ona.

Kako da pomognete Milanu

Olakšajmo Milanu put ka ozdravljenju! Budimo humani! Pomozimo Milanu!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 902 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human902 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000795156-05

Uplatom na devizni račun: 160600000079549846

IBAN: RS35160600000079549846

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka:E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka:PayPal