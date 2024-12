"Da bi neko pozajmljivao novac, on mora da bude registrovan u suštini kao banka"

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, bavila se novom, aktuelnom društvenom temom. Dešavaju se prevare penzionera i najstarijih sugrađana naše države u sve većoj meri, a koliko su one ozbiljne govore i činjenice da neke od njih stignu čak i do policije. Postoje mnoge organizacije koje na određeni način, naizgled legalno, vrbuju građane raznim idejama koje njima deluju povoljnije nego da se obrate postojećim instirucijama. O svojim iskustvima, kao i o tome na šta posebno treba obratiti pažnju govorile su gošće Snežana Šantić, predsednica udruženja penzionera Stari grad, Branka Đurović, udruženje sindikata penzionera Srbije, Smilja Stanković, udruženje penzionera Mimoza i Marija Simić, penzionerka.

Banka nikad ne bi uzela u razmatranje pozajmicu od 100 evra, a posebno ako je penzija opterećena već nekim ratama i kreditima. Neki su to iskoristili i sada nude pozajmice u vidu na izgled malih novčanih suma, a koje u trenutku otplate budu mnogo veće zahvaljujući raznim izmišljenim kamatama. Oni koji su najviše na udaru jesu penzioneri i najstariji sugrađani, posebno u predprazničnom periodu kada je potreba za novcem, podrazumeva se, veća nego inače.

Šantić je za Kurir televiziju opisala o čemu se tačno radi:

- Da bi neko pozajmljivao novac, on mora da bude registrova u suštini kao banka. Finansijski konsultant podrazumeva samo da nekog savetujete, a ne da mu date pare i da vam vraća onda sa kamatom. Oni su zaista napravili jednu prevaru. Ja sam gledala to. Napravili su prevaru gde će se stvarno i penzioneri i oni koji su u lošem imovnom stanju vrlo lako zakačiti za to - rekla je, a potom nastavila:

- Ja sam pitala baku koja je došla sa tom pričom da bi pozajmila, je li ipak negde čula naše emisije i čula moj vapaj? Ne uzimajte ni od koga ništa, ne kupujte, zovite prvo da vidimo o čemu se radi. Ja sam rekla, kada uzmete dozvoljen minus, ali to je već banka, ona će vam oduzimati od penzije, ali po tačno određenim uslovima. Sto evra nisu velike pare i zato je to još teža prevara. To su male pare na izgled, ali oni nemaju velike penzije i onda ne mogu više od toga. Ja stalno molim, nemojte to da radite, ne postoje te konsultantske firme, one to rade najčešće za velike kompanije, zato što nalaze nekakve novce iz fondova, samo da znate, opet je to tabula rasa za sve nas smrtnike, nalaze iz nekih fondova pare za projekat.

Šantić je potom apelovala na sve:

- Njima oni na neki način pomažu da izađu iz problema, ali nemojte, kao Boga vas molim, nemojte to da radite ni slučajno. Ako treba da se zadužite, onda uzmite na odloženo plaćanje, pa to već možete na neki način da se izvučete.

Nakon što se dotakla te teme, savetovala je:

- Postoje neke banke koje su pomerile granicu za kredite, pogotovo te potrošačke, odnosno te za refinansiranje dugova. Oni su pomerili granicu skoro negde na 70, negde čak i 80 godina, ali to baš mora da imate veliku penziju, pa da vam to pogledaju koliko godina to primate i naravno tog momenta se plaća osiguranje. Potrebno je jako da se povede računa od banke, da li piše da vaši naslednici nemaju obavezu otplate kredita u slučaju da preminete. Znači, to jako morate da vodite računa i ima jedan poseban član. Piše sitno, nego oni u startu napišu da vi ste osigurali kredit, ali ne i na ovaj način.

