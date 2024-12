Maksimalna temperatura biće od 5 stepeni u Vojvodini do 12 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8.

U subotu na severu Srbije sunčanije, na jugu još ujutro sa padavinama. Maksimalna temperatura biće do 12 stepeni, u Beogradu do 10, a za razliku od petka, u subotu će najtoplije biti na severu Srbije.

U utorak se očekuje prodor hladnog fronta i priliv hladnije vazdušne mase sa severa i to u sklopu severozapadnog visinskog strujanja, pa će doći do pada temperature za pet do 10 stepeni,pri čemu bi se one vratile na prosečne vrednosti za sredinu decembra, a to su vrednosti od 3 do7 stepeni. Kiša će u brdsko-planinskim predelima preći u sneg.